22 октября 2020 года

Камчатский краб потребовал смены показателя

Минимальный суточный объем вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне нужно снизить, заявили в профильной ассоциации. Как отметили в объединении, это важное решение для предприятий в условиях изменившейся промысловой обстановки.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков заявил о необходимости пересмотреть минимальный суточный объем вылова камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

«В 2020 году предприятия, которые начали промысел камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне, столкнулись с резким ухудшением промысловой обстановки», - рассказал руководитель АДК.

Он представил данные о средних суточных уловах на 15 октября, сообщает корреспондент Fishnews. В предыдущие пять лет они не опускались ниже 7 тонн. За весь сезон показатель не падал ниже 6,5 тонны. Однако сейчас объемы добычи не дотягивают и до 3 тонн.

В прошлые пять лет судосуток, когда уловы были ниже минимального суточного объема, было порядка 20%. Сейчас ситуация зеркальная: 76% судосуток с показателем менее4 тонн и только 24% - с показателем выше.

Минимальные суточные объемы используются Росрыболовством для расчета времени, на которое нужно выписать промысловый билет для освоения предоставленной предприятию квоты. Завышенный показатель приведет к тому, что рыбакам не хватит времени для работы, между тем если пользователь в течение двух лет подряд выбирает меньше 70% квоты, его лишают права на промысел.

«Это серьезные риски несет, и мы просим поручить ВНИРО, ответственным филиалам, проработать вопрос о снижении минимальной суточной нормы с 4 тонн до 1,5 тонны», - обратился к руководству федерального агентства Александр Дупляков.

Действительно, если посмотреть ситуацию в последние три-четыре года, то показатели суточных уловов снижаются, подтвердил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк. До какой величины нужно уменьшить минимальный объем, станет понятно после выполнения учеными необходимых работ.

Илья Шестаков поручил проработать вопрос с минимальными объемами.

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