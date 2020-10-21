21 октября 2020 года

Росрыболовство ответило на вопросы промышленности

Экспорт продукции в условиях борьбы с коронавирусом, списки рыболовных участков, перспективы выдачи разрешений на промысел в зависимости от таможенного оформления судна, ветеринарные документы - эти вопросы, как показало совещание у главы Росрыболовства, волнуют дальневосточных рыбаков.

Совещание по проблемам организации рыболовства на Дальневосточном бассейне провел во Владивостоке замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Промысел идет достаточно хорошо - с прибавкой по сравнению с результатами прошлого года, однако еще есть большие возможности по освоению как квотируемых, так и неквотируемых объектов, подчеркнул глава ведомства.

Вылов на Дальнем Востоке превысил 3 млн тонн, сообщает корреспондент Fishnews. Несмотря на неудачную лососевую путину, хорошие показатели дают сардина-иваси, минтай, сельдь, треска, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Однако рыбаков волнует, что будет с поставками. В связи с обнаружением COVID-19 у моряков, выявлением следов вируса на упаковке продукции, Китай вводит ограничения по ввозу товаров с тех или иных судов. Росрыболовство работает с профильными структурами, чтобы сохранить торговлю, рассказал Петр Савчук.

«Совместно с МИД России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором, зарубежными дипломатическими представительствами мы разрабатываем план мероприятий, чтобы ограничения по экспорту в страны АТР были сняты», - заявил замглавы агентства.

Ситуация тревожная, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Мы готовы выполнять те требования, которые и Россельхознадзор, и китайская сторона нам предъявит. Но мы должны понимать, что делать дальше», - добавил руководитель АРПП.

В Росрыболовстве заявили, что у Китая жесткая позиция по борьбе с распространением вируса. Ведомство призвало судовладельцев соблюдать меры безопасности. При несоблюдении требований речь может идти об отзыве свидетельства об управлении безопасностью для судна (СвУБ).

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак рассказал, что рыбаки договорились с управлением Россельхознадзора начать пробное тестирование упаковки. Это поможет обеспечить поставки.

На совещании Росрыболовство сообщило, как решаются вопросы, с которыми предприятия столкнулись ранее. Например, по прилову минтая при специализированном промысле сельди на Западной Камчатке. Внесение изменений будет обсуждаться на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 22 октября.

Давно поднимается проблема, как оформлять уловы при промысле сардины-иваси с использованием судна-добытчика и транспортного судна. По этому вопросу удалось найти понимание с органами безопасности, рассказал Петр Савчук.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков обратил внимание на необходимость снижения минимального суточного объема вылова на судно по камчатскому крабу в Камчатско-Курильской подзоне - наука займется этой темой.

Волнует рыбаков, что будет с выдачей разрешений на промысел, если эту процедуру увяжут с таможенным оформлением судов, купленных или отремонтированных за границей. Нужно учесть все моменты, чтобы избежать простоя флота, подчеркнул Алексей Буглак.

Работа над постановлением идет, но здесь так пока и нет ответа на вопрос, можно ли ограничиться поправками в правительственный акт или требуется закон, рассказал Илья Шестаков. Он сообщил, что не поддерживает выход постановления до того, как будут внесены изменения в регламенты таможенного оформления. Оцениваться должны не накопленные ремонты судна, а стоимость на момент предъявления. Также необходима возможность оформлять ремонт без захода на таможенную территорию, считает руководитель Росрыболовства.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын и руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов подняли проблемы формирования региональных перечней рыболовных участков. Разбираться с тонкостями Росрыболовство планирует на специальном совещании. Члены Координационного совета отраслевых объединений Дальнего Востока готовы участвовать в этом обсуждении, заявил глава АРСО.

Не обошлось и без обсуждения проблематики ветеринарного контроля. Необходимо реализовать на практике принцип, когда продукция оформляется на основании информации о безопасности района промысла, подчеркнул руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Росрыболовство пообещало поддержку в этом вопросе.

Советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров отметил, что бизнес-сообщество просит решить вопрос с перегрузами в непогоду для судов с «закрытой границей».

На совещании также обсуждались темы лицензирования экспорта живых морепродуктов, организации промысла лососей, традиционного рыболовства, изменения законодательства по 70% порогу освоения квот.



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