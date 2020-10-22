22 октября 2020 года

Россия продолжает работу с Китаем по обеспечению рыбных поставок

Росельхознадзор проинформировал Китай о мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности поставок в пандемию коронавируса. Коллеги из КНР заявили, что рассчитывают на максимальную ответственность российского бизнеса.

Замглавы Россельхознадзора Константин Савенков провел переговоры с гендиректором Бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления Китая (ГТУ КНР) Би Кэсинем. Во встрече, проходившей по видеоконференцсвязи, также участвовало Торговое представительство России в Китае.

«Стороны отметили, что между Россией и Китаем налажены плодотворные торгово-экономические связи, обусловленные дружественными отношениями между странами и обоюдной приверженностью к поступательному развитию сотрудничества и оперативному решению спорных вопросов», - рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Константин Савенков подчеркнул, что в связи с пандемией Россельхознадзор усилил контроль за экспортом в Китай животноводческой продукции. В частности, ведомство немедленно прекращает поставки товаров с российских предприятий и оперативно уведомляет об этом ГТУ КНР, если у сотрудников обнаруживается коронавирус.

Китайская сторона сообщала о выявлении следов COVID-19 на упаковке российской рыбопродукции. В связи с этим Россельхознадзор организовал выборочный мониторинг российских экспортных грузов. В лабораториях ведомства создана возможность исследовать упаковочный материал на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе.

Россельхознадзор также отметил, что, после того как от Китая было получено уведомление по поводу обнаружения следов вируса на упаковке рыбопродукции, прибывшей в порт Циндао, ведомство предоставило китайской стороне материалы, подтверждающие отсутствие возбудителя коронавируса у экипажей российских судов.

Кроме того, по рекомендации ГТУ КНР российская служба запросила у правительства провинции Шаньдун, в которой расположен порт Циндао, результаты исследований российских рыбных товаров на наличие COVID-19. Сейчас Россельхознадзор ждет ответа.

Китайская сторона заявила, что приветствует все механизмы контроля, предложенные и реализуемые российским ведомством, и рассчитывает, что российское бизнес-сообщество максимально ответственно относится к поставкам продукции в Китай.

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