28 октября 2020 года

Франция не сдает «рыбные» позиции в сделке по Brexit

Переговоры о сделке по Brexit вновь заблокированы из-за непримиримой позиции Франции по вопросу рыболовства. В Великобритании надеются, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет повлиять на французского президента Эммануэля Макрона.

Великобритания продолжает настаивать на необходимости подписания с ЕС соглашения, подобного ранее заключенному с Норвегией. Напомним, этот документ предполагает ежегодные переговоры о квотах и доступе рыбаков в воды друг друга.

Однако европейские переговорщики под давлением Франции не сдвинулись с прежних позиций, из-за чего диалог полностью прерван, пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленный источник.

В правительстве Соединенного Королевства надеются, что канцлер Германии Ангела Меркель сможет оказать влияние на президента Франции Эммануэля Макрона. Источник британского издания отметил, что «рыбный вопрос» стал главной преградой на пути заключения сделки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о возможных уступках Евросоюза в области рыболовства. При этом в Брюсселе рассматривают возможность выплат компенсаций ущерба рыбакам за счет перераспределения квот, прежде выделявшихся британцам.

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