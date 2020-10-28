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Добыча лосося в Хабаровском крае в 2020 г. Фото предоставлено Степаном Шишманом

Что произошло с лососем

Главной причиной малого объема вылова тихоокеанских лососей в нынешнюю путину стали низкие подходы, говорится в докладе ВНИРО. По мнению ученых, смертность рыбы на зимовке выросла из-за изменений в экосистеме Северной Пацифики.

Подходы лосося в этом году оказались намного ниже прогнозных. Ситуацию обсудили на совещании, которое 20 октября провел во Владивостоке замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков. Руководитель департамента анадромных видов рыб ВНИРО Сергей Марченко представил доклад с анализом «красной» путины – 2020, сообщает корреспондент Fishnews.

В выступлении отмечено, что в текущем году ожидалось снижение численности походов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне. К вылову было обосновано 384 тыс. тонн. «Вместе с тем уровень добычи на 25 октября 2020 года оказался почти на 100 тыс. тонн ниже — 298 тыс. тонн (–22% от прогнозной оценки), что является наименьшим показателем вылова с 2009 года», – сказано в уточненном докладе.

Основным районом лососевого промысла традиционно был Камчатский край, в котором добыто 192 тыс. тонн. Второе и третье место по объему добычи занимали Сахалинская область и Хабаровский край — около 66 тыс. тонн и 32 тыс. тонн соответственно.

Для выявления причин несоответствия фактического вылова тихоокеанских лососей прогнозам был выполнен комплексный анализ. В первую очередь проведена ревизия материалов, лежащих в основе обоснований прогнозируемого объема вылова тихоокеанских лососей на 2020 г. Установлено, что бо́льшая часть прогнозов имеет удовлетворительное информационное обеспечение и подготовлена с применением математических моделей, положительно зарекомендовавших себя в предыдущие годы.

Следующим этапом был анализ управления промыслом лососей. «Меры, направленные на снижение промысловой нагрузки на локальные стада или сезонные группировки тихоокеанских лососей в отдельных районах или водоемах, повлекли за собой неизбежное снижение промыслового изъятия других видов тихоокеанских лососей», - отмечают специалисты. Они обращают внимание, что сроки хода разных видов зачастую пересекаются, а методика многовидового промысла не предполагает селективности. Например, длительный проходной период, установленный для пропуска поздней нерки реки Камчатка, повлек за собой снижение вылова горбуши, кеты и кижуча.

Специфической причиной недоосвоения прогнозируемых объемов вылова тихоокеанских лососей стала деятельность хозяйствующих субъектов. «В частности, на Чукотке одно из рыбодобывающих предприятий на промысле нерки отработало менее недели и досрочно завершило промысел, а на юго-западе Сахалина на промысел горбуши было выставлено в два раза меньше ставных неводов, чем в 2018 году», – привели примеры эксперты.

«Вместе с тем недолов горбуши в Магаданской области, горбуши и кеты на Чукотке и на Южных Курилах, а также всех видов тихоокеанских лососей на востоке Камчатки нельзя объяснить ни просчетами отраслевой науки, ни особенностями регулирования и ведения промысла», - подчеркивается в докладе. Причиной малого объема вылова, не соответствующего ожидаемому, была низкая численность подходов тихоокеанских лососей, считают ученые.

Наиболее резонансным стал недолов в Карагинской подзоне, где при общем прогнозе вылова, равном без малого 96 тыс. тонн, было добыто менее 23 тыс. тонн, или около четверти от ожидаемой величины.

Анализ промысловой обстановки в целом на лососевом промысле в Северной Пацифике показал, что в 2020 г. низкие подходы тихоокеанских лососей наблюдались не только в отдельных промысловых районах России, но и на Аляске, где по сравнению с 2015–2019гг. вылов тихоокеанских лососей снизился на 37%.

«Синхронное снижение вылова тихоокеанских лососей в западной и восточной частях Северной Пацифики позволяет говорить о наличии общих факторов, влияющих на становление численности стад российских и американских лососей», – отмечено в докладе.

В числе таких факторов специалисты называют длительную аномалию температуры воздуха, которая в конечном итоге повлияла на продукцию зоопланктона – основу питания тихоокеанских лососей - и прогрев воды.

«По сути, из-за катастрофических изменений, произошедших в экосистеме Северной Пацифики в зимний период 2019–2020 годов, пригодными для зимовки тихоокеанских лососей были только локальные участки прикурильских вод и центральная часть субарктического фронта Тихого океана, на которых нагуливались лососи Западной Камчатки, охотоморских районов Хабаровского края, Восточного Сахалина, а также Бристольского залив», – сделали вывод ученые.

Они подчеркнули, что причиной увеличения смертности тихоокеанских лососей в период зимовки были сокращение площади нагульных акваторий, а также качественная и количественная перестройка планктонных сообществ.

Полный текст доклада смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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