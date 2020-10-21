21 октября 2020 года

Лосось потребовал нового взгляда

Соотнесение прогноза и реальных подходов лососей в этом году поставило новые вопросы. Возможные решения обсудили на большом совещании, которое провел во Владивостоке замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Лососевая путина в нынешнем году выдалась непростой. Предприятиям пришлось работать в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса, а подходы лосося оказались ниже ожидаемого.

По данным на 19 октября, вылов составил 297 тыс. тонн. Это наименьший показатель за последние десять лет, отметил руководитель департамента анадромных видов рыб ВНИРО Сергей Марченко.

Соответствуют прогнозу или превысили его только уловы лососей в центральной части Дальневосточного бассейна - на западе Камчатки, в охотоморском районе Хабаровского края, на востоке Сахалина. «В северных и южных промысловых районах, а также на восточном побережье Камчатки объемы добычи тихоокеанских лососей были ниже прогнозных оценок», - обратил внимание представитель института.

Для сохранения ресурса традиционно вводились ограничения рыболовства. Наука отмечает, что принятые меры позволили снизить промысловый пресс на запасы Камчатского залива, Амура и лимана, Сахалина. Так, на Амуре удалось обеспечить заполнение нерестилищ летних лососей на 80% от оптимума, выполнить госплан по закладке икры на инкубацию.

Конечно, ограничения промысла сказались на уловах. Однако недоловы горбуши в Магаданской области, горбуши и кеты на Южных Курилах и Чукотке, всех видов тихоокеанских лососей на Восточной Камчатке нельзя объяснить ни просчетами отраслевой науки, ни особенностями регулирования промысла. «Причина низкого и не соответствующего прогнозным величинам вылова была в низкой численности тихоокеанских лососей», - заявил Сергей Марченко.

Специалисты указывают на то, что с недоловами столкнулись и рыбаки Аляски, сообщает корреспондент Fishnews. «Синхронное снижение вылова тихоокеанских лососей в западной и восточной Пацифике позволяет говорить о наличии общих факторов, влияющих на становление численности стад российских и американских лососей», - прокомментировал представитель ВНИРО.

Ученые отмечают влияние аномальной температуры воздуха, которая формировалась на севере Сибири, в сибирских арктических морях и в восточном направлении распространилась вплоть до Охотского и Берингова морей. Такое явление - не редкость, однако нынешний год отличался длительностью аномалии. В результате снизилась ветровая активность. Это повлияло на формирование кормовой базы лососей, способствовало локальному прогреву поверхности моря и усилению морских течений. В результате изменилась картина мест, пригодных для нагула, увеличилась плотность рыб на локальных акваториях, выросла конкуренция и снизилась выживаемость.

Полученные знания помогут в дальнейшем повысить качество прогнозирования, заявил Сергей Марченко.

Возможная причина снижения численности подходов лососей азиатской и американской частей ареала - в меняющихся условиях их совместного обитания в период морского нагула, подтвердил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО Алексей Байталюк.

Ученые уже не первый год говорят о том, что запасы лососей будут неустойчивы. Вполне вероятно, что сейчас наблюдается завершение этапа сверхвысокой численности тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, полагает глава ТИНРО.

Новые условия требуют переосмысления модельных подходов при прогнозировании. Необходимо делать упор на изучение механизма воздействия среды обитания на лососей и на экспедиционные морские работы, предлагают в отраслевом институте.

Планируется проводить исследования в охотоморских водах Курил в качестве продолжения съемки в прикурильских водах с тихоокеанской стороны, изучать распределение и уточнять пути миграции молоди в Японском море.

Особую роль с учетом ситуации, которая наблюдалась на Камчатке, играют лососевые исследования в июне-июле в западной части Берингова моря - такие работы специалисты предлагают сделать регулярными.

Встает вопрос и по анализу эффективности искусственного воспроизводства. Возможно, нужно подумать над созданием на базе филиалов ВНИРО подразделения, которое бы полностью занималось тематикой лососеводства, предложил Алексей Байталюк. Приоритет здесь может быть отдан Сахалинскому филиалу, ведь в островном регионе больше всего рыбоводных заводов.

Руководитель Росрыболовства поручил совместно с наукой выработать план действий по лососям на среднесрочную перспективу.

Учитывая, что состояние лососевых ресурсов - важный вопрос не только для России, нужно инициировать международную научную конференцию на эту тему, заявил Илья Шестаков. Эту идею поддержал участвовавший в совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Глава региона предложил Камчатку для такой встречи.

С оценками завершающейся путины выступили руководители отраслевых ассоциаций Дальнего Востока. Они предложили, на какие вопросы нужно обратить внимание в дальнейшем. Руководитель Росрыболовства призвал не затягивать с подготовкой региональных стратегий организации промысла лососей на 2021 г.

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