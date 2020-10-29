29 октября 2020 года

Общественный совет обратится к нацпрограмме развития Дальнего Востока

Общественный совет при Росрыболовстве планирует 5 ноября обсудить нацпрограмму развития Дальнего Востока. В документ, утвержденный правительством, вошли спорные с точки зрения рыбопромышленников меры привлечения инвестиций в отрасль.

Общественный совет при Росрыболовстве соберется в Москве, при этом у регионов будет возможность подключиться к заседанию по аудио- или видеосвязи.

На заседании совещательно-консультативного органа планируется обсудить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. Напомним, что правительство утвердило ее в сентябре.

Программа предусматривает в том числе ряд мер по повышению инвестиционной привлекательности рыболовства. Среди таковых, например, названо требование по экспорту отдельных видов рыбопродукции, произведенной в регионе, через электронную биржу. Вошло в план требование о том, чтобы промысел в российской экономзоне могли вести только суда отечественной постройки, сообщает корреспондент Fishnews.

После выхода плана руководители рыбохозяйственных ассоциаций сразу же озвучили вопрос, почему именно таким образом власти решили стимулировать вложения в отрасль. К анализу документа предполагается обратиться на заседании общественного совета.

Также в повестку заседания включен вопрос о ситуации с гибелью морских животных на Камчатке.

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