27 октября 2020 года

Регионы ждут от Росрыболовства разъяснений по участкам

Обсуждения с руководством Росрыболовства помогли серьезно продвинуться в вопросах формирования перечней рыболовных участков. Важно, чтобы была возможность при составлении списков опираться на действующие договоры, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

По закону списки рыболовных участков должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. Однако правовая база по акваториям для промысла в прошлые годы неоднократно менялась, в регионах своя специфика формирования участков, поэтому по составлению перечней возникли серьезные вопросы.

22 октября тема с участками обсуждалась на совещании, которое проводил во Владивостоке с регионами заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В решении проблем удалось серьезно продвинуться вперед, рассказали руководители отраслевых ассоциаций на онлайн-конференции Fishnews.

«На наш взгляд, новые нормы порядка формирования рыболовных участков (утвержден постановлением правительства от 14 июня 2018 г. № 681 – прим. ред.) должны применяться к вновь формируемым рыболовным участкам», – прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Макским Козлов. По уже переданным в пользование РЛУ нужно просто обобщить имеющиеся данные.

О том, что при подготовке списков нужно базироваться на информации из уже действующих договоров, говорят и в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. Это должно исключить риски для рыбаков остаться без права на промысел, отметил председатель объединения Владимир Галицын.

Предварительно Росрыболовство подтвердило такую возможность, сообщили члены Координационного совета. Теперь специалисты ведомства еще раз проанализируют правовую базу, после чего ожидается итоговое совещание у главы агентства Ильи Шестакова и разъяснения властей.

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