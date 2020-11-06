06 ноября 2020 года

В пандемию готовы прийти на помощь рыбакам

Обстановка с коронавирусом остается сложной. При этом впереди у предприятий рыбной отрасли Дальнего Востока масштабный сезон «А» путины в Охотском море. Как обеспечить здоровье и безопасность моряков и при этом продолжать работу на внешних рынках – своим предложением поделился президент компании KORU Pharmaceuticals Роман Вернидуб.

«Наша компания KORU Pharmaceuticals обратила внимание на сообщения южнокорейской прессы: СМИ опубликовали несколько негативных статей о завозе коронавируса в порт Пусан российскими моряками. В связи с чем мы предложили свои услуги южнокорейским агентирующим компаниям, – рассказал Fishnews Роман Вернидуб. – Однако для них это всего лишь бизнес, и нет ничего удивительного в том, что цена, по которой корейские компании предлагали наши тесты, была как минимум вдвое выше оптовой. Поэтому мы сделали прямое предложение отдельным рыбопромышленным компаниям и дальневосточным портам: в мае — июне 2020 года большие партии наших тестов приобрели крупнейшие организации: Владивостокский морской торговый порт, Находкинский морской торговый порт и морской порт в поселке Ливадия в Приморском крае».

В октябре карантинные власти Пусана объявили о новых случаях инфицирования на трех российских судах. В связи с этим 23 октября была введена дополнительная проверка результатов анализов российских лабораторий через консульские учреждения Республики Корея.

«С учетом того, что южнокорейские власти ужесточают меры по проверке иностранных судов, полагаем, что усиление мероприятий по самодиагностике членов экипажей российских судов будут отнюдь не лишними. В этой связи наша компания хотела бы вновь предложить свои услуги по поставкам ИФА тест-систем южнокорейского производства (сертифицированы для использования в Европейском Союзе)», – рассказал Роман Вернидуб.

При этом в компании обратили внимание, что предлагают оптовые цены даже при покупке одной упаковки тестов (10 долларов США за тест).

«Стоит отметить, что логистические возможности KORU Pharmaceuticals позволяют как доставить необходимое количество тестов до борта российского судна в южнокорейском порту, так и отправить тесты почтовой доставкой в любой город России. При необходимости мы также готовы организовать поставки крупных оптовых партий», – заявил Роман Вернидуб.

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