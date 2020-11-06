06 ноября 2020 года

Аквакультуру Северного бассейна уводят в интернет

Минвостокразвития подготовило проект постановления, распространяющий электронный формат нарезки рыбоводных участков на Северный бассейн. Такой сервис уже используется на Дальнем Востоке.

Министерство по развитию Дальнего Востока представило проект поправок в правила формирования рыбоводных участков (утверждены постановлением правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1183). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В Дальневосточном регионе уже используется система нарезки участков для аквакультуры с помощью электронного сервиса aquavostok.ru. По итогам поездки в Мурманскую область премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития и Минсельхозу проработать распространение особого порядка формирования рыбоводных участков на Северный бассейн.

Проект постановления также предусматривает переход на использование набора пространственных данных Минобороны (по морским акваториям), Росморречфлота (по судоходным водоемам), Росводресурсов (по остальным водоемам). Предложены изменения по буферным зонам между рыбоводными участками или рыбоводным и рыболовным участками, по минимальному возможному размеру РВУ.

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