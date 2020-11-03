03 ноября 2020 года

Участки для аквакультуры на Севере получат свой сервис

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать распространение на Северный бассейн особого порядка формирования рыбоводных участков, который сейчас предусмотрен для Дальнего Востока.

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Мурманскую область, состоявшейся в октябре.

До 17 февраля Минвостокразвития и Минсельхоз должны внести в правительство проект акта, предусматривающий распространение на Северный бассейн особенностей определения морских рыбоводных участков в Дальневосточном бассейне.

Напомним, что с 2018 г. на Дальнем Востоке введен особый порядок формирования участков для аквакультуры во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне, на континентальном шельфе РФ. Для подачи заявлений об определении границ РВУ предусмотрен специальный интернет-сервис – aquavostok.ru. Проводятся электронные аукционы по закреплению участков.

К середине января эти же ведомства должны рассмотреть целесообразность внесения изменений в правила определения границ рыболовных участков - для эксперимента по формированию на Северном бассейне РЛУ с помощью интернет-ресурса по аналогии с aquavostok.ru. В работе должно участвовать Минобороны, сообщает корреспондент Fishnews.

Также Минвостокразвития и Минсельхоз должны вместе с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики обеспечить модернизацию интернет-ресурса по подаче заявок на формирование рыбоводных участков с учетом распространения его действия на Северный бассейн.

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