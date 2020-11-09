09 ноября 2020 года

Колхоз имени Ленина пополнил копилку инвестиционных квот

Росрыболовство закрепило за камчатским РК им. В.И. Ленина доли квот вылова минтая и сельди под строительство двух среднетоннажных судов. Приступить к освоению объемов предприятие сможет после ввода новых траулеров в эксплуатацию.

Приказом Росрыболовства от 3 ноября 2020 г. № 582 за Рыболовецким колхозом им. В.И. Ленина (Камчатский край) закреплены доли квот вылова минтая и сельди в Карагинской подзоне. Объемы будут предоставлены после ведения в эксплуатацию двух среднетоннажных траулеров-процессоров длиной не менее 50 м - тип объекта инвестиций «В-1».

Рыболовецкий колхоз им В.И. Ленина - активный участник программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. В 2018 г. за предприятием были закреплены объемы вылова трески, камбал, терпуга, кальмара, наваги, макруруса и палтуса под строительство трех судов - объектов инвестиций типа «Г-1», минтая и сельди под береговой комплекс - объект инвестиций типа «М». В 2019 г. - минтая и сельди под постройку крупнотоннажного траулера-процессора. В 2020 г. колхозу также было гарантировано предоставление квот вылова разнорыбицы после ввода в эксплуатацию 6 малотоннажных судов - объектов инвестиций типа «Д-2». На 2020 г. камчатский пользователь уже получил первые объемы для освоения.

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