06 декабря 2019 года

В 2020 году рыбаки начнут осваивать инвестквоты

Инвестиционные квоты в 2020 г. получат десять предприятий, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Дополнительные объемы сырья выделят девяти береговым заводам и одному судну.

Будущий год станет первым, когда компании, за которыми были закреплены квоты для инвестиционных целей, получат право вылавливать эти ресурсы. До приемки объектов инвестиций – рыбоперерабатывающих комплексов или рыбопромысловых судов – комиссией по контролю за исполнением инвестпроектов дополнительные объемы носили виртуальный характер.

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул, что инвестквоты предоставляются в соответствии со сданными проектами. «Десять предприятий у нас получат. Это девять заводов и колхоз имени Ленина со своим судном», – заявил он корреспонденту Fishnews.

По информации на сайте Росрыболовства, шесть береговых комплексов построено на Дальнем Востоке. Заводы компаний «Курильский рыбак», «Камчаттралфлот», «Витязь-Авто» и РК «Новый мир» (ГК «Доброфлот») претендуют на квоты минтая и сельди и рассчитаны на выпуск не менее 100 тонн продукции в сутки. Проекты, реализованные компаниями «Заря» и «Укинский лиман», ориентированы на разнорыбицу (кроме минтая) и могут выпускать от 15 тонн продукции в сутки.

Заводы в Северном бассейне нацелены на переработку трески и пикши. Два из них, построенных компанией «Русская треска» и Архангельским водорослевым комбинатом, планируют ежесуточно выпускать не менее 50 тонн филе и другой продукции. Завод мурманской компании «Парк» рассчитан на производство продукции в объеме не менее 8 тонн в сутки.

Камчатский РК имени Ленина – первая и пока единственная компания, которая успешно предъявила комиссии построенное на российской верфи судно – 50-метровый траулер-сейнер «Ленинец». К нему «привязан» пакет квот на вылов трески, камбал, терпуга, кальмара, наваги, палтуса и макруруса в Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах.

Второе судно серии – «Командор» – официально будет сдано 6 декабря, однако сможет рассчитывать на квоты только через год. «Там надо подавать заявку до 1 октября, поэтому, конечно, со вторым судном они уже не успеют», – подтвердил Илья Шестаков.

Fishnews