10 ноября 2020 года

Развитие судостроения получило дорожную карту

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития судостроительной отрасли. Предусмотрено вовлечение малого и среднего бизнеса, развитие кластеров, улучшение социальной среды для работников.

План утвержден распоряжением правительства РФ от 5 ноября 2020 г. № 2868. Комплекс мероприятий предполагается реализовать в рамках Стратегии развития судостроительной промышленности, утвержденной в конце октября прошлого года. Напомним, самый оптимистичный сценарий этого документа предусматривает строительство 194 рыбопромысловых судов до 2035 г.

В план вошли инициативы со сроком исполнения до конца 2024 г. «Речь идет, в частности, о переходе судостроения на отечественное программное обеспечение, производстве необходимых комплектующих и электроники на территории России. По этим вопросам Минпромторг ежегодно будет отчитываться перед правительством. Кроме того, к концу 2024 года планируется создать единую ремонтно-эксплуатационную информационную базу, что упростит работу судоремонтных организаций», - рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

План мероприятий предусматривает вовлечение малого и среднего бизнеса в исполнение проектов, а также производство высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Отдельные меры направлены на улучшение системы управления отраслью и совершенствование механизмов планирования.

В документ также вошли инициативы по расширению производственно-ремонтной базы. В их числе – развитие судоремонтных кластеров в Архангельской, Мурманской областях, на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге.

Важно сделать отрасль конкурентоспособной на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, модернизации производства и технического перевооружения, подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он сообщил, что будут подготовлены предложения по оптимизации структуры судостроения, разработан и запущен механизм льготного кредитования на пополнение оборотных средств, созданы условия для развития малого и среднего предпринимательства.

«Мы планируем развивать не только собственно строительство новых речных и морских судов, но и производство комплектующих и ремонтные организации, чтобы наш бизнес смог сформировать более привлекательные условия для потенциальных покупателей, быстро и качественно обслужить суда на мощностях российских предприятий», - заявил премьер-министр.

Он добавил: будет развиваться социальная среда и инфраструктура, чтобы судостроители могли получить комфортное жилье, устроить детей в детские сады и школы, получить необходимую медицинскую и социальную поддержку.

«Рассчитываем, что благодаря всем этим решениям отрасль сделает серьезный шаг вперед, производство гражданской продукции увеличится более чем в шесть раз в ближайшие 15 лет, а ориентировочная стоимость портфеля заказов превысит 2,3 трлн рублей», - обозначил ожидаемые результаты Михаил Мишустин.

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