10 ноября 2020 года

В России создают правовую основу для прослеживаемости товаров

За Федеральной налоговой службой закрепили функции по созданию, внедрению и сопровождению национальной системы прослеживаемости товаров. Как заявляют власти, она поможет бороться с теневым оборотом и обеспечит прозрачность на рынке.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон по созданию национальной системы прослеживаемости. Полное название документа - «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации».

Предусмотрено, что создание, внедрение и сопровождение национальной системы прослеживаемости обеспечивает ФНС. Налоговая служба также должна отвечать за сбор, учет, хранение и обработку сведений, включаемых в систему, за обмен сведениями между ней и другими государственными информационными системами. За ведомством закреплен контроль за операциями с товарами, попадающими под требование о прослеживаемости.

Правительство должно утвердить перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, а также критерии, которые будут применяться для отбора отдельных видов товаров, включаемых в список, сообщает корреспондент Fishnews.

Налогоплательщики, совершающие операции с такими товарами, должны представлять отчеты и документы с реквизитами прослеживаемости в налоговую. Порядок этого также определит кабмин.

Соглашение о механизме прослеживаемости страны Евразийского экономического союза заключили в мае 2019 г. Документ был подписан в Нур-Султане (Казахстан).

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