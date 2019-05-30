30 мая 2019 года

ЕАЭС намерен защитить свой рынок от серого импорта

Механизмы прослеживаемости товаров продолжают внедрять в странах Евразийского экономического союза. Соглашение в этой сфере подписали по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Казахстане.

Заседание высшего органа ЕАЭС – Высшего Евразийского экономического совета – прошло в Нур-Султане, сообщили Fishnews в пресс-службе президента России. По итогам встречи подписано более 20 документов. Среди них – Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

В сфере цифровой экономики имеются серьезные перспективы для наращивания сотрудничества стран ЕАЭС, отметил президент Владимир Путин на заседании совета. «Уже в ближайшее время начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров», – сказал глава государства.

Соглашение направлено на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС, использованию различных схем уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов, сообщала ранее пресс-служба правительства РФ. Российский кабмин одобрил проект соглашения в конце марта.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Путь товара интересен на разных уровнях

Системы маркировки и прослеживаемости товаров развивают на наднациональном и внутрироссийском уровне. 29 марта вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении определенного товара на рассмотрение всех стран ЕАЭС. В России разработать специальный закон о маркировке товаров идентификационными знаками планируют в текущем году.

Система маркировки, как заявляют власти, должна помочь бороться с некачественными товарами и фальсификатом. С 1 января 2019 г. в России вступил в силу федеральный закон о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. Также в конце прошлого года правительство утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров.

Fishnews