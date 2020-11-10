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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ провел очередное заседание совета директоров отраслевых НИИ. Фото пресс-службы ведомства

Пресс на запасы Верхней Волги хотят уменьшить

Правила рыболовства в Волжско-Каспийском бассейне планируется скорректировать. Будет запрещен троллинг на Рыбинском водохранилище и прилов молоди судака и щуки при промышленной добыче.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел очередное заседание совета директоров отраслевых научно-исследовательских институтов. Одной из тем стали предложения, подготовленные специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии по итогам августовского совещания в Ярославской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, на заседании решено внести ряд изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. В частности, для сохранения запасов Рыбинского водохранилища на нем запретят любительский лов методом троллинга.

Также предлагается установить полный запрет на прилов маломерных особей судака и щуки при промышленном рыболовстве. Такие экземпляры должны будут в обязательном порядке выпускаться в местах добычи с минимальными повреждениями. Сейчас правила допускают до 40% прилова, что негативно отражается на пополнении запаса, отметили в ведомстве.

Решено внести поправки и по Азово-Черноморскому бассейну. Леща, плотву, густеру, рыбца и раков в Цимлянском водохранилище планируют исключить из перечня водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. По данным федерального агентства, освоение этих объектов в течение последних трех лет составляло менее 70% от установленного ОДУ.

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Fishnews

  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ провел очередное заседание совета директоров отраслевых НИИ. Фото пресс-службы ведомства
  • Заседание совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
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