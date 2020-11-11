11 ноября 2020 года

Полицейские Камчатки подсчитали трофеи «Путины»

Управление МВД России по Камчатскому краю подвело итоги операции «Путина». За пять месяцев в регионе изъяли более 33 тонн лососевых, в общей сложности 17,5 тонны камбалы, трески и минтая, а также почти 20 тонн красной икры.

Операция «Путина – 2020» проходила на Камчатке с 1 июня по 31 октября. За это время в органах внутренних дел региона зарегистрировано 289 материалов по сообщениям о правонарушениях в сфере оборота водных биоресурсов.

Больше всего таких фактов выявлено в Елизовском и Усть-Большерецком районах, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого УМВД. Возбуждено 169 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконный вылов).

У фигурантов изъяли 159 сетей общей длиной почти 3,7 км, 94 лодки и другие предметы, использованные для браконьерства.

Полицейские проводили рейды совместно с сотрудниками Росгвардии и Северо-Восточного теруправления Росрыболовства.

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