13 ноября 2020 года

Лицензию на экспорт предлагают получать через «одно окно»

Минпромторг внес изменения в административный регламент по лицензированию экспорта. Ведомство предусмотрело возможность получения госуслуги через электронную систему «одного окна» РЭЦ.

Приказом от 17 августа 2020 г. № 2749 Минпромторг внес изменения в свой административный регламент по выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров. Напомним, что лицензирование применяется и при поставках живой рыбы и морепродуктов.

В регламенте учтено, что электронную копию заявления на выдачу лицензии с приложением документов можно подать черед систему «одного окна» Российского экспортного центра. Обращение должно быть зарегистрировано автоматически в день подачи в соответствии с графиком работы министерства, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что через платформу РЭЦ должен оказываться целый ряд услуг для участников внешнеэкономической деятельности. Центр ранее информировал, что систему «одного окна» планируется открыть для публичного доступа в ноябре 2020 г., а полным перечнем сервисов можно будет пользоваться к 2022 г.

Также министерство уточнило процедурные вопросы оформления лицензии через портал госуслуг. Для оформления лицензии либо отказа заявителю через этот сайт установлен специальный срок – не больше десяти рабочих дней со дня, когда Минпромторг зарегистрировал обращение.

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