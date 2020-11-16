Китай обновил список поставщиков живых морепродуктов
Главное таможенное управление КНР опубликовало новый список российских экспортеров живых объектов водного промысла в Китай. В перечне 132 позиции.
С обновленным документом можно ознакомиться на сайте Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.
Китайские ведомства сейчас уделяют особое внимание контролю ввозимой продукции. Это обусловлено борьбой с распространением коронавируса.
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