16 ноября 2020 года

Китай обновил список поставщиков живых морепродуктов

Главное таможенное управление КНР опубликовало новый список российских экспортеров живых объектов водного промысла в Китай. В перечне 132 позиции.

С обновленным документом можно ознакомиться на сайте Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Китайские ведомства сейчас уделяют особое внимание контролю ввозимой продукции. Это обусловлено борьбой с распространением коронавируса.

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