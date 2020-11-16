16 ноября 2020 года

Экологический мониторинг опробуют на Камчатке

Камчатский край станет пилотным регионом, который внедрит экологический мониторинг в рамках создания единой системы на территории всей страны, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Пилотный проект будет реализован в 2021 г. Росгидрометом совместно с властями Камчатского края, отметила зампред правительства на совещании.

Паспорт проекта должен быть представлен в правительство уже 30 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. По поручению вице-премьера ведомствам предстоит сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры.

«Естественные изменения в Мировом океане спровоцировали гибель гидробионтов. Разумеется, в первую очередь мы отрабатывали другие версии, связанные с деятельностью человека, но ученые настаивают, что происшествие нетехногенное. Создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований – важные направления, которые мы закладываем в обновленный нацпроект «Экология». Концепция создания единой информационной системы мониторинга для всей страны уже утверждена правительством. А на примере конкретного региона будет создан локальный пилотный проект», – рассказала вице-премьер.

Она добавила, что по поручению правительства в 2021 г. будет организована экспедиция Российской академии наук для изучения экологических изменений. Сопровождать программу будут Минприроды и Министерство науки и высшего образования.

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