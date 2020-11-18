18 ноября 2020 года

Индонезия вновь строит большие планы по креветке

Министерство морских дел и рыболовства Республики Индонезия призвало аквафермеров увеличить выручку от продаж креветки за рубеж. К 2024 г. предполагается нарастить стоимость экспорта на 250%

Для достижения заявленной цели министерство предлагает создать больше креветочных прудов – в комплексе с лесоводством ради сохранения мангровых лесов.

Стратегия развития креветочных прудов включена в среднесрочный план развития на 2020-2024 гг., пишет индонезийское новостное агентство ANTARA. По его информации, предполагается к 2024 г. увеличить производство креветки до 1,2 млн тонн стоимостью 2,1 - 6,4 млрд долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в последние годы оптимистические прогнозы по производству креветки в Индонезии озвучивались неоднократно.

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