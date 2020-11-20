20 ноября 2020 года

Программу по строительству малого флота будут расширять

Росрыболовство подготовит сводный план строительства на российских верфях мало- и среднетоннажных рыбопромысловых судов до 2025 г. Меры господдержки, предусматривающие возмещение до 30% затрат на постройку, предложено распространить на новый флот длиной до 50 м.

Вопросы размещения заказов на строительство малых и среднетоннажных судов в рамках государственной программы обсудили на совещании в Федеральном агентстве по рыболовству с участием представителей рыбохозяйственных и судостроительных предприятий. По итогам решено подготовить сводный план строительства малого флота на ближайшие четыре года. Также участники совещания пришли к выводу о необходимости распространить действующие меры поддержки и на новые суда длиной до 50 м.

Напомним, что правила субсидирования строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота утверждены постановлением правительства от 27 декабря 2019 г. № 1917. Из федерального бюджета может быть возмещено до 30% связанных с этим затрат. На субсидию рыбаки могут рассчитывать в том случае, если заказ размещен на отечественной верфи, полностью оплачен и судно в течение пяти лет будет работать на промысле под российским флагом.

В ведомстве отмечают, что данный механизм создан для замены судов рыбопромыслового флота, в отношении которых не представляется возможным применить инвестиционные квоты. В рамках указанной программы строятся и запланированы к строительству 33 судна, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По нынешним правилам на получение субсидии может претендовать «новострой» длиной от 15 до 40 м. Размер субсидии составляет 30% стоимости судна, но не более 30% предельной стоимости, установленной государством. Для строительства на Дальнем Востоке и в Республике Крым эта планка выше. Так, максимальная сумма субсидии для судов длиной от 30 до 40 м составляет 138 млн рублей, но при строительстве на дальневосточных и крымских верфях – уже 180 млн рублей.

Минпромторг подготовил поправки, предусматривающие распространение особых условий господдержки и на верфи Севастополя.

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