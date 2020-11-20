20 ноября 2020 года

В споре об «имени» Японского моря поставлена точка?

Международная гидрографическая организация (IHO) объявила о введении нового цифрового стандарта наименований морских названий «S-130». Такое решение удовлетворило и Японию, и Южную Корею, которые долгое время не могли прийти к компромиссу о наименовании Японского моря.

Предполагается, что в соответствии с новым стандартом морские названия станут полностью цифровыми, то есть именования как таковые исчезнут, а им на смену придут номера, говорится в публикациях южнокорейских СМИ.

Отмечается, что МИД Южной Кореи приветствовал данную новацию: «бумажный» стандарт «S-23» теперь утратил свое значение, а, значит, и название «Японское море» тоже ушло в историю. По словам южнокорейских дипломатов, до настоящего момента Япония настаивала на использовании наименования «Японское море», представляя в качестве доказательства его верности стандарт «S-23». Однако теперь это название останется только на бумажных носителях, а все цифровые сервисы, в том чисел «Гугл», перейдут на использование стандарта «S-130».

В свою очередь японская сторона подчеркивает, что смогла отстоять именование «Японское море» на бумажных носителях, ориентирующихся на стандарт «S-23». По мнению министра иностранных дел страны Тосимитсу Мотеги, IHO услышало точку зрения Японии и отразило ее в своем итоговом решении.

Между тем, как сообщает корреспондент Fishnews, к вопросу об утверждении конкретных номеров за гидрографическими названиями IHO вернется уже в 2023 г.

В прошлом году Международная гидрографическая организация потребовала от Токио активизировать обсуждение с Сеулом и Пхеньяном вопроса именования Японского моря и поиск компромисса в этом вопросе. В Южной Корее этот географический объект официально называют «Восточным морем», а в Северной – «Корейским восточным морем».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews