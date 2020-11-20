Новости
Международная гидрографическая организация (IHO) объявила о введении нового цифрового стандарта наименований морских названий «S-130». Фото с сайта hani.co.kr

В споре об «имени» Японского моря поставлена точка?

Международная гидрографическая организация (IHO) объявила о введении нового цифрового стандарта наименований морских названий «S-130». Такое решение удовлетворило и Японию, и Южную Корею, которые долгое время не могли прийти к компромиссу о наименовании Японского моря.

Предполагается, что в соответствии с новым стандартом морские названия станут полностью цифровыми, то есть именования как таковые исчезнут, а им на смену придут номера, говорится в публикациях южнокорейских СМИ.

Отмечается, что МИД Южной Кореи приветствовал данную новацию: «бумажный» стандарт «S-23» теперь утратил свое значение, а, значит, и название «Японское море» тоже ушло в историю. По словам южнокорейских дипломатов, до настоящего момента Япония настаивала на использовании наименования «Японское море», представляя в качестве доказательства его верности стандарт «S-23». Однако теперь это название останется только на бумажных носителях, а все цифровые сервисы, в том чисел «Гугл», перейдут на использование стандарта «S-130».

В свою очередь японская сторона подчеркивает, что смогла отстоять именование «Японское море» на бумажных носителях, ориентирующихся на стандарт «S-23». По мнению министра иностранных дел страны Тосимитсу Мотеги, IHO услышало точку зрения Японии и отразило ее в своем итоговом решении.

Между тем, как сообщает корреспондент Fishnews, к вопросу об утверждении конкретных номеров за гидрографическими названиями IHO вернется уже в 2023 г.

В прошлом году Международная гидрографическая организация потребовала от Токио активизировать обсуждение с Сеулом и Пхеньяном вопроса именования Японского моря и поиск компромисса в этом вопросе. В Южной Корее этот географический объект официально называют «Восточным морем», а в Северной – «Корейским восточным морем».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: япония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Все интервью

Личное мнение

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Закон уравнял условия для рыбаков внутри бассейна

Все материалы

Крупным планом

Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

«Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

Не Амуром единым

Президент компании KORU Pharmaceuticals Роман ВЕРНИДУБ

В пандемию готовы прийти на помощь рыбакам

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.