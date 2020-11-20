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На Северной верфи 19 ноября прошла церемония закладки морозильного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Пящиков»

«Норебо» приступила к дальневосточной серии траулеров

В Санкт-Петербурге судостроители заложили траулер «Капитан Пящиков» – седьмой в серии, строящейся по заказу группы «Норебо», и первый, предназначенный для работы в Дальневосточном бассейне.

На Северной верфи 19 ноября прошла церемония закладки морозильного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Пящиков». Судно, которое пополнит флот компании «Блаф» (входит в группу «Норебо»), получило имя в честь капитана Владимира Пящикова (1967–2014), который много лет трудился в рыбной отрасли Камчатки.

Траулер станет седьмым в «капитанской» серии «Норебо» и первым, строящимся для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне, поскольку предыдущие шесть судов предназначались для работы в Северной Атлантике. Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Норебо», «Капитана Пящикова» планируется использовать для добычи минтая, сельди и других объектов промысла. Проектная производительность судна позволит вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки.

По словам технического директора группы «Норебо» Павла Косолапова, проектная и рабочая конструкторская документация разработаны отечественным проектантом Nautic Rus. «Большая работа по строительству серии одних из самых современных траулеров, отвечающих всем международным требованиям, позволит российским конструкторам, инженерам и технологам приобрести важные компетенции и навыки, которые, безусловно, помогут отечественному судостроению выйти на новый качественный уровень», – отметил представитель компании.

Гендиректор Северной верфи Игорь Орлов выразил уверенность, что строительство траулеров проекта 170701 позволит заводу развивать компетенции в области сложного гражданского судостроения.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания, заказанная группой «Норебо» на Северной верфи, состоит из десяти судов. Они рассчитаны на безотходную переработку улова и выпуск широкого ассортимента продукции, включая рыбное филе, фарш, икру, печень, рыбную муку. Все суда участвуют в программе инвестиционных квот.

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Fishnews

  • На Северной верфи 19 ноября прошла церемония закладки морозильного траулера-процессора проекта 170701 «Капитан Пящиков»
  • Траулер станет седьмым в «капитанской» серии «Норебо» и первым, строящимся для лова и переработки рыбы в Дальневосточном бассейне
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