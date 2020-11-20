20 ноября 2020 года

Парламентарии рассчитывают помочь прибрежникам

Проблемы прибрежного рыболовства на Северном бассейне негативно влияют на ситуацию в отрасли - законопроект, внесенный в Госдуму, призван решить вопросы рыбаков, прокомментировал один из разработчиков, первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин.

Напомним, что сенаторы и депутаты внесли в Госдуму проект закона , предусматривающий виды обработки уловов на судах при осуществлении прибрежного рыболовства. В группу вошел и первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Законопроект должен решить проблему, с которой столкнулись прибрежники Северного бассейна: пограничники стали предъявлять к рыбакам претензии из-за обработку улова на борту. При этом контролеры ссылаются на то, что это не допускается действующим законодательством.

Сергей Митин подчеркнул, что сложившаяся ситуация вынуждает рыбопромысловые компании отказываться от осуществления прибрежного рыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

«Это неизбежно негативно влияет на полномасштабную загрузку прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий необходимым сырьем, ставит под угрозу выполнение задачи по освоению выделенных объемов квот добычи водных биологических ресурсов в рамках прибрежного рыболовства, нивелирует вклад прибрежного рыболовства в обеспечение продовольственной безопасности страны. Наш законопроект призван эту ситуацию изменить».

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