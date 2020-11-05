05 ноября 2020 года

Пограничники перешли от слов к штрафам

На Северном бассейне пять судов, доставивших на берег охлажденную рыбу, получили претензии от пограничников в связи с первичной обработкой уловов. Грозящие рыбакам штрафы ставят под вопрос освоение остатка прибрежной квоты – более 11 тыс. тонн.

31 октября траулер «Кильдин» доставил в мурманский порт обычный улов – охлажденную треску и пикшу для береговой фабрики «Полярное море +». Но после осмотра судна пограничники вручили капитану акт с отметкой о нарушении закона, поскольку рыбная продукция подверглась потрошению и обезглавливанию.

Таким образом, Погрануправление ФСБ по западному арктическому району, которое в августе заявило о запрете любых действий, меняющих естественное состояние рыбы, в прибрежном рыболовстве, перешло к реализации своей позиции на практике. К 4 ноября аналогичные претензии получили еще четыре судна разных компаний.

Рыбаки с обвинениями в нарушении закона не согласны. Предприятия указали, что руководствуются ГОСТ 814-2019 «Рыба охлажденная», по которому хранить в неразделанном виде треску, пикшу и сайду нельзя. Кроме того, сентябрьское письмо Минсельхоза подтвердило, что при прибрежном рыболовстве «в целях обеспечения сохранения уловов водных биоресурсов также может быть осуществлена первичная обработка (обескровливание, потрошение, обезглавливание)».

Судя по протоколам, пограничники рассматривают первичную обработку уловов в рамках статьи 8.17 КоАП «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии».

«В этом случае капитану грозит административная ответственность, а судовладельцу – штраф в размере 200–300% стоимости улова. Это миллионы рублей», – рассказал Fishnews председатель правления Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Владимир Григорьев.

СРПС опасается, что требования контролирующих органов могут привести к полной остановке прибрежного промысла. В результате рыбаки не успеют до конца года освоить выделенные им объемы, а береговые предприятия Мурманской области опять столкнутся с дефицитом сырья. По состоянию на 1 ноября остаток прибрежной квоты по треске и пикше на Северном бассейне составлял более 11,2 тыс. тонн.

Риски из-за неурегулированности вопроса по обработке уловов уже повлияли на количество желающих заниматься прибрежным промыслом.

Но рыбаки все-таки надеются на оперативное внесение изменений в отраслевое законодательство – проекты поправок в закон о рыболовстве уже находятся на рассмотрении в Минсельхозе.

«Мы рассчитываем, что вопрос о «прибрежке» войдет в повестку дня ближайшего заседания правкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса. О готовности выйти с законодательной инициативой заявлял первый зампред комитета по АПК Совета Федерации Сергей Митин. Профильный комитет Госдумы нас также поддержал. Хотелось бы верить, что в ближайшее время нам удастся провести эти изменения», – отметил Владимир Григорьев.

Кроме того, СРПС направит обращения в адрес президента, парламента, Минсельхоза и Росрыболовства с просьбой помочь согласовать с руководством погрануправления возможность для рыбаков продолжать промысел на прежних условиях, пока в закон не будут внесены изменения по прибрежному рыболовству.

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