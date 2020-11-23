23 ноября 2020 года

Госпрограмме по развитию рыбной отрасли предложено добавить средств

Депутат Госдумы Андрей Андрейченко предлагает увеличить финансирование госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса на период с 2021 по 2023 гг. В том числе, считает парламентарий, важно добавить средств на отраслевые исследования.

На заседании 24 ноября Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.».

Депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко ко второму чтению подготовил в главный финансовой документ страны поправки, предусматривающие увеличение финансирования госпрограммы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса». На реализацию программы нужно добавить около 1 миллиарда рублей ежегодно, считает парламентарий.

Так, депутат выступает за увеличение финансирования подпрограмм по развитию аквакультуры, по охране водных биоресурсов, науке и инновациям.

«Предприятия заплатили большие суммы на аукционе по продаже крабовых квот. Считаю справедливым, что деньги, которые отрасль отдала в бюджет, так или иначе пойдут на ее развитие», – заявил Fishnews Андрей Андрейченко.

Серьезную обеспокоенность, отметил депутат, вызывает перспектива сокращения средств на рыбохозяйственные исследования. Такое урезание обернется потерей в уловах, ударит по позициям страны в развитии отрасли. В связи с этим парламентарий предлагает увеличить финансирование науки.

Андрей Андрейченко также подчеркнул, что считает важным поддержать дальневосточное судостроение, получившее целый ряд заказов от рыбной отрасли.

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