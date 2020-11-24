24 ноября 2020 года

В Иране собираются открыть музей икры

Иран и ЮНЕСКО договорились о создании Национального музея икры. Его планируют открыть в городе Кияшахр на южном побережье Каспийского моря.

Меморандум о создании музея подписали представитель ЮНЕСКО в республике Ходжатолла Айюби и гендиректор иранской компании Agriculture Services Specialized Holding Company Моххамед Моджаби. Документ предусматривает сотрудничество сторон в международных вопросах, связанных с икрой, а также в составлении истории икры бассейна Каспийского моря, пишет иранская газета Financial Tribune.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Каспийское море является крупнейшим в мире местом обитания осетровых. Браконьерство и ухудшающаяся экология уже давно угрожают привести к вымиранию этих видов.

Сокращение запасов и запрет на вылов диких осетровых привели к значительному снижению экспорта черной икры из Ирана. В прошлом иранском календарном году (он закончился 19 марта 2020 г.) аквафермеры республики произвели 2,5 тыс. тонн мяса осетровых и 10 тонн икры этих рыб.

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