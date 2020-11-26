26 ноября 2020 года

Водолазы собрали информацию о «кладбище кораблей» в бухте Нагаева

Подводные специалисты обследовали затонувший флот в бухте Нагаева в Охотском море. По итогам будут сформированы предложения по подъему судов на поверхность.

В обследовании участвовал спасательный буксир «СБ-521» проекта 714. В бухте Нагаева подводные специалисты обследовали остовы затонувших плавсредств, которые ранее находились в основном на балансе ТОФ. По итогам проведенных работ будут сформированы предложения в план по подъему этих судов на поверхность, сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин во время августовской поездки в Магаданскую область поручил разобраться с «кладбищем кораблей» в бухте Нагаева.

Кроме того, в связи с обращением губернатора Магаданской области специалисты провели водолазное обследование корпуса затонувшего в 2006 г. в бухте Нагаева БМРТ «Профессор Моисеев». «Специалистами установлены точные географические координаты места затопления траулера. Судно лежит на глубине до 20 м в перевернутом состоянии, кверху килем, с креном на левый борт 3-5 градусов. На момент водолазного осмотра утечек ГСМ с корпуса судна не обнаружено», – рассказали в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews