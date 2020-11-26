26 ноября 2020 года

Все больше вьетнамской креветки поступает на мировой рынок

Общая стоимость поставок креветки из Вьетнама по итогам года должна вырасти на 9,8% к уровню 2019 г. и достигнуть 3,7 млрд долларов. Такой прогноз дает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По данным VASEP, с января по сентябрь экспорт креветки составил 2,7 млрд долларов. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ассоциации прогнозируют дальнейший рост поставок в связи со снижением поступления креветки на мировой рынок из других ведущих стран-экспортеров, особенно Индии.

Соединенные Штаты остаются крупнейшим потребителем вьетнамской креветки с долей в 24% от общей стоимости поставок. В период с января по сентябрь экспорт этого морепродукта из республики в США достиг 634,4 млн долларов (+33%), сообщили Fishnews в пресс-службе VASEP.

Другой важный рынок – Европейский союз. Особенно заметен рост поставок в ЕС в третьем квартале. Это произошло благодаря заключению договора о свободной торговле, который вступил в силу в августе.

По данным ассоциации, только в сентябре в Евросоюз отправилось вьетнамской креветки на 57,6 млн долларов - на 35,4% выше уровня прошлого года. Всего же с января по сентябрь показатель достиг 371 млн долларов.

В VASEP подчеркивают, что европейский рынок важен для вьетнамских экспортеров креветки, так как он высокомаржинален. Поэтому ожидается увеличение поставок в ЕС и в оставшуюся часть 2020 г.

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