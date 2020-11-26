26 ноября 2020 года

В Приморье будут штрафовать за придорожную торговлю рыбой

Приморский край установит административную ответственность за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов. Штрафы предусмотрены также за организацию такого бизнеса.

Приморские депутаты приняли во втором и третьем чтениях поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». С инициативой выступил Амурский бассейновый природоохранный прокурор.

По информации комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству, продажа рыбопродукции вдоль автомобильных дорог и в других не установленных для этих целей местах приобрела в Приморье массовый характер.

В период летней и осенней путины в местах общего пользования ведется активная торговля тихоокеанскими лососями, а также красной икрой без документов. Такие факты отмечены в Хасанском, Надеждинском, Ольгинском, Лазовском, Тернейском районах, Дальнегорском городском округе. Предполагается, что введение специального состава правонарушений позволит повысить результативность рейдов и поможет создать эффективный механизм противодействия браконьерству и теневому обороту водных биоресурсов.

«Проект закона устанавливает штрафные санкции за осуществление торговой деятельности в отношении рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, продукции рыбоводства на территории общего пользования вне торговых объектов. Для граждан они составят от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, юридических лиц – от 30 тыс. до 45 тыс. рублей. Административная ответственность установлена также за организацию такой деятельности и за повторное нарушение», – рассказали Fishnews в пресс-службе краевого заксобрания.

При этом разрешается реализовывать рыбную продукцию на розничных рынках, ярмарках, выставках, в форме развозной и разносной торговли, а также с использованием автоматов.

Напомним, в прошлом году аналогичные меры решили ввести в Хабаровском крае.

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