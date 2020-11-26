26 ноября 2020 года

«Сахалинский лед» ждет фанатов рыбалки в феврале

Сахалинская область готовится в 10-й раз принять межрегиональные соревнования по любительской рыбалке. Для юбилейных состязаний организаторы обещают особую программу.

Соревнования «Сахалинский лед» пройдут, ориентировочно, 22 февраля. Рыбаки-любители ежегодно встречаются в устье реки Найба, в Долинском районе. Традиционно состязания включали два этапа: командную часть и «рыбацкий биатлон». В следующем году встреча фанатов рыбалки станет юбилейной, так что организаторы продумывают особую программу.

На первом заседании оргкомитета, например, обсуждалось, как можно по видеосвязи объединить регионы: «Сахалинский лед» изначально задумывался как праздник для рыбаков из разных уголков страны, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году, по данным регионального правительства, соревнования собрали около 600 поклонников рыбалки. При этом состязания радовали разнообразием номинаций – «Самая крупная рыба», «Самый молодой участник», «Самая яркая команда», «Самый опытный участник» и другие. Наградой для победителей «рыбацкого биатлона» (а они определялись среди женщин и среди мужчин) стали по 100 тыс. рублей, в командных соревнованиях – по 50 тыс. рублей.

«В эти же дни на Сахалине должны пройти мероприятия, важные для рыбной отрасли всего Дальнего Востока. Федеральное агентство по рыболовству собирается провести международную конференцию по тихоокеанским лососям. Безусловно, организация всех этих мероприятий будет учитывать эпидемиологическую обстановку», – отметили в областном агентстве по рыболовству.

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