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Лососевая путина на Дальнем Востоке

Лосося обсудят на международном уровне

В феврале на Сахалине планируется провести международную конференцию, посвященную тихоокеанским лососям. Также ученые подготовят специальную пятилетнюю программу исследований. С помощью такой работы предполагается повысить точность прогнозирования подходов красной рыбы.

Напомним, что предварительный прогноз по вылову тихоокеанских лососей на этот год составлял более 380 тыс. тонн, но на 10 ноября добыто только около 300 тыс. тонн. Как отмечают специалисты, ожидаемые объемы освоены лишь по кижучу, по остальным видам тихоокеанских лососей уловы оказались ниже прогнозных показателей. Наибольшее отставание от прогноза зафиксировано по кете, сообщает корреспондент Fishnews.

Если смотреть по районам промысла, то соответствуют прогнозным ожиданиям или превышают их только уловы на Западной Камчатке, в охотоморских районах Хабаровского края и на Восточном Сахалине.

Однако анализ показал, что большинство прогнозов имеет достойное информационное обеспечение и подготовлено с применением математических моделей, которые хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы, заявили в отраслевом институте ВНИРО.

Ситуацию с подходами ученые объясняют серьезными изменениями в экосистеме северной части Тихого океана, влиянием климатических факторов. В этих условиях нужно переосмыслить подходы к прогнозированию, считают они.

Обсудить все эти вопросы планируется на научно-практической конференции в феврале в Южно-Сахалинске - с участием специалистов отраслевой науки, РАН, зарубежных ученых.

Также Росрыболовство уже сообщило, что в следующем году на изучении лососей будет сделан особый акцент. Так, уточнить данные по подходам рыбы перед путиной должны летние работы в водах Берингова и Охотского морей. Предусматривается новый элемент учета лососей вдоль Курил. Планируются работы в Японском море, усиление береговых исследований на южных и северных Курильских островах, Чукотке.

2021 г. будет объявлен Годом лосося, отметил замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Решено, что ученые подготовят пятилетнюю программу исследований тихоокеанских лососей.

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