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Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Александр Васьков: ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Дальневосточный научно-промысловый совет дал рекомендации, которые должны снять вопросы по прилову водных биоресурсов в срок, когда установлен запрет на их специализированный промысел. В протоколе ДВНПС нашли отражение и другие важные темы, рассказал первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

«Дело в том, что при выдаче разрешений на вылов территориальные управления Росрыболовства указывают в графе «Сроки добычи» период действия ограничений, установленных правилами рыболовства. Речь идет о запрете спецпромысла, однако пограничные органы толкуют добычу объекта в качестве прилова в период ограничений как нарушение. И это грозит предприятиям серьезными санкциями. А по сути нарушения нет, суда работают в соответствии с правилами рыболовства», - отметил первый вице-преидент АРПП в интервью Fishnews.

Чтобы пользователи могли спокойно прилавливать объекты, указанные в разрешении, ДВНПС рекомендовал Росрыболовству представить согласованные с Пограничной службой ФСБ России разъяснения по применению на практике пункта 24 правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

«Также предложено рассмотреть возможность при выдаче разрешений на добычу указывать в качестве разрешенного срока весь календарный год без внесения в эту графу ограничений по срокам специализированного промысла. Либо, если этот вариант невозможен, можно делать сноску о том, что эти ограничения относятся только к спецпромыслу. Это позволило бы предприятиям нормально работать», - обратил внимание Александр Васьков.

Еще один подпункт – по промысловым объектам, по которым устанавливаются минимальные суточные объемы вылова. Совет рекомендовал рассмотреть возможность при выдаче разрешений на добычу в графе «Сроки вылова» указывать весь период не запрещенного правилами рыболовства срока промысла и количество разрешенных для промысла судосуток (исходя из минимальных суточных объемов). Но при этом не указывать конкретный разрешенный период промысла. «Это тоже позитивное решение», - заявил собеседник Fishnews.

«В первую очередь речь идет о крабах. Ведь в море полностью спланировать все невозможно. Бывает, что судно вынуждено уйти с промысла – например, из-за поломки. В этом случае предприятие пытается приостановить действие разрешения, но если у него порядки в воде, когда действие билета приостановлено, его посчитают нарушителем. Если не указывать при оформлении разрешения конкретные даты промысла, таких ситуаций удастся избежать», - отметил Александр Васьков.

Совет также поддержал важные решения по добыче горбуши в Приморском крае, по промыслу палтусов.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: крабросрыболовство
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