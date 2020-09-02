02 сентября 2020 года

Инвестквоты отвяжут от календаря

Условия предоставления инвестквот станут более гибкими. Минсельхоз предлагает выделять судовладельцу объемы, даже если судно не успевают сдать до 1 октября, но оно гарантированно будет введено в эксплуатацию в начале следующего года.

Несмотря на проблемы, связанные с задержкой строительства некоторых судов, в целом Минсельхоз оценивает программу инвестиционных квот достаточно позитивно, заявил журналистам замминистра – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, вопрос со сроками активно прорабатывается и с Минпромторгом, и с Объединенной судостроительной корпорацией, на заводах которой размещен основной объем заказов под инвестквоты.

«Сейчас договорились о том, что графики будут скорректированы», – сообщил Fishnews глава федерального агентства, добавив, что в рамках новых графиков, согласованных с верфями, «все суда будут построены в сроки». Он рассказал, что на недавнем совещании Минсельхоза и Минпромторга также обсуждалась возможность выделения инвестквот, если судно практически достроено и готово к ходовым испытаниям.

«Если компания не успевает до 1 октября подать заявку, но мы понимаем, что судно будет введено в эксплуатацию в следующем году – в первой половине года, то мы будем после изменений законодательства такие квоты предоставлять. И плюс посмотрим на возможность частичной отмены банковской гарантии», – отметил Илья Шестаков.

По его словам, предложение было поддержано главами обоих министерств. «Сейчас мы с Минпромторгом будем отрабатывать уже технические детали. Думаю, что где-то месяца два нам понадобится для того, чтобы разработать непосредственно проект», – уточнил руководитель Росрыболовства.

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