30 ноября 2020 года

Омуль Селенги облегчил работу рыбинспекторам

В этом году на реке Селенга косяк байкальского омуля остановился на нижних нерестилищах. В результате рыбоохрана сосредоточилась на относительно небольшом участке, усилив защиту эндемика.

Минсельхозпрод Бурятии провел межведомственное видеосовещание по вопросам охраны байкальского омуля. Отмечено, что инспекторы Ангаро-Байкальского теруправления Росрыболовства с 1 августа по 15 ноября провели 489 рейдов. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего количества мероприятий в 357 участвовали сотрудники МВД и Росгвардии.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, количество рейдов уменьшилось потому, что нерестовый косяк по реке Селенга не пошел на верхние нерестилища, а остановился на нижних. В результате основная работа рыбоохраны на Селенге велась в границах двух районов республики – Кабанском и Прибайкальском.

«В данной ситуации есть большой плюс: все задействованные силы и средства не были растянуты, а работали на относительно небольшом участке реки, что позволило эффективно осуществлять рыбоохранные мероприятия и не допускать правонарушителей на нерестовый водоем», – подчеркнули в ТУ.

По информации теруправления, в результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 229 правонарушений – в два раза меньше, чем в прошлом году. Наложено штрафов на 365 тыс. рублей (-20%). В следственные органы передали 55 материалов с признаками состава преступления. Предъявлено исков о возмещении причиненного ущерба на сумму 5,9 млн рублей.

Изъято 46 единиц водного транспорта, 187 сетей общей длиной свыше 9,6 км, 1,3 тонны водных биоресурсов.

В пресс-службе обратили внимание, что уголовные дела в этом году возбуждали при незаконной добыче даже одного экземпляра нерестового омуля.

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