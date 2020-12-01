01 декабря 2020 года

Британскую рыбу пока не поделили

На переговорах Великобритании и Евросоюза по торговой сделке ключевой проблемой стал вопрос о праве на вылов в водах Соединенного Королевства. Стороны упорно торгуются и не могут прийти к согласию.

Об итогах второго дня очередного раунда обсуждений будущей сделки журналисты поинтересовались у главы делегации ЕС Мишеля Барнье. Он ответил одним словом: «Рыба».

Накануне дипломат провел консультации с министрами рыболовства Бельгии, Франции, Ирландии и Нидерландов – стран, территориальные воды которых находятся в непосредственной близости к Великобритании. На встрече также были представители Дании, Германии и Испании.

Мишель Барнье предложил вернуть Соединенному Королевству 15-18% от того объема, который рыбаки Евросоюза добывают в британских водах сейчас. Ирландский национальный вещатель RTE подсчитал, что в денежном выражении это составляет 117 млн евро в год.

Британский таблоид The Sun приводит слова источника в правительстве Соединенного Королевства: предложенные Мишелем Барнье объемы «смехотворны».

Как сообщает корреспондент Fishnews, «рыбный» вопрос стал одним из камней преткновения на переговорах о сделке по Brexit. Великобритания продолжает настаивать на необходимости подписания с ЕС соглашения, подобного ранее заключенному с Норвегией. Этот документ предполагает ежегодные переговоры о квотах и доступе рыбаков в воды друг друга.

В ноябре Великобритания приняла новый закон о рыболовстве. Он, в частности, позволит стране прекратить автоматический доступ судов Евросоюза в британские воды, а также обязать иностранные суда получать лицензию и выполнять правила Соединенного Королевства.

В конце декабря Великобритания собирается отказаться от Общей политики ЕС в области рыболовства и стать независимым прибрежным государством.

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