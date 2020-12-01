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Кот Мостик оценил рыбо- и морепродукцию Республики Крым. Фото пресс-службы регионального минсельхоза

К продвижению морепродуктов Крыма привлекли знаменитого кота

Легендарный «строитель» Крымского моста кот Мостик принял участие в голосовании на конкурсе «Вкусы России». Он выбрал любимый продукт бренда «Крымские морепродукты и аквакультура».

Напомним, конкурс региональных брендов «Вкусы России» организовал Минсельхоз. Всего предложено восемь номинаций. Можно поддержать по одному бренду из трех разных регионов страны – до 2 декабря включительно на сайте https://вкусыроссии.рф/.

О необычном участнике голосования рассказал заместитель председателя совета министров Республики Крым – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин. По его словам, Мостик получил подарок на День рождения – корзину крымских брендов, которые участвуют в конкурсе «Вкусы России».

«Усатый символ», который ответственно контролировал строительство важнейшего инфраструктурного объекта, Крымского моста, благодаря которому состоялось воссоединение Крыма с материковой частью России, продегустировал продукцию и выбрал свой любимый вкус из бренда «Крымские морепродукты и аквакультура». Он оценил вкуснейшие крымские креветки Vannamei. В России однозначно такого вкуса не найти», – отметил Андрей Рюмшин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхоза республики, за крымские бренды проголосовало более 21 тыс. россиян. Подвести итоги народного голосования планируется не позже 8 декабря.

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Fishnews

  • Кот Мостик оценил рыбо- и морепродукцию Республики Крым. Фото пресс-службы регионального минсельхоза
  • Мостик получил подарок на День рождения - корзину крымских брендов, которые участвуют в конкурсе «Вкусы России». Фото пресс-службы регионального минсельхоза
  • Заместитель председателя совета министров Республики Крым – министр сельского хозяйства региона Андрей РЮМШИН с главным «строителем» Крымского моста. Фото пресс-службы регионального минсельхоза
  • В итоге Мостик выбрал креветки ваннамей. Фото пресс-службы регионального минсельхоза
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