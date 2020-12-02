02 декабря 2020 года

Ведомства получили правила спасения на морях

Правительство утвердило правила взаимодействия федеральных, региональных органов исполнительной власти и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море.

В июле президент Владимир Путин подписал поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ. В частности, статья 5 КТМ дополнена пунктом 5: «При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации».

Теперь правительство РФ постановлением от 25 ноября 2020 г. № 1928 утвердило правила такого взаимодействия, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что участниками взаимодействия являются Минобороны, МЧС, Минприроды, МВД, Минздрав, ФСБ, Федеральная таможенная служба, Росгидромет, Росморречфлот, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство, Росатом, региональные органы исполнительной власти, а также организации, имеющие силы и средства для участия в поисковых и спасательных операциях на море.

Организацией таких операций занимается Росморречфлорт. Бассейновые планы поиска и спасения будут разрабатывать входящие в состав администраций морских портов морские спасательно-координационные центры и морские спасательные подцентры. К правилам прилагается перечень поисково-спасательных районов.

Прописано, какие мероприятия выполняют участники взаимодействия. Так, например, Росрыболовство привлекается к проведению поисковых и спасательных операций на море, а Минприроды – только к таким операциям на акваториях, прилегающих к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Росатом оказывает содействие в проведении поисковых и спасательных операций на акватории Северного морского пути.

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