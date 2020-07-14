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Учения по борьбе с пожаром на судне. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ

Координацию спасений на морях закрепили за правительством

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ. Взаимодействие федеральных и региональных органов власти и организаций при поисковых и спасательных операциях будет регулировать правительство.

Федеральный закон дополняет статью 5 КТМ пунктом 5: «При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке, устанавливаемом правительством Российской Федерации».

При обсуждении документа в Госдуме выступающие отмечали, что законодательство приводится в соответствие с новой структурой федеральных органов исполнительной власти и с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС. Планируется, что поправки позволят повысить эффективность поисковых и спасательных операций на море.

Как сообщает корреспондент Fishnews, также подписанный президентом закон вносит изменения в подпункт 1 пункта 2 статьи 5.1 КТМ. Уточнение касается выдачи разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути и удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки по СМП федеральным органом исполнительной власти.

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