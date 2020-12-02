02 декабря 2020 года

Старые санитарные нормы попали под «гильотину»

В рамках «регуляторной гильотины» признаны недействующими акты СССР, содержащие санитарные правила и нормы. В том числе документы, имеющие непосредственное отношение к рыбной отрасли и морскому флоту.

Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Как сообщает корреспондент Fishnews, всего признанны недействующими на территории РФ 44 документа, датируемые 1962-1991 гг. В их числе:

- «Санитарные правила для морских судов промыслового флота СССР», утвержденные главным государственным санитарным врачом СССР 22 декабря 1977 г. № 1814-77;

- Дополнение к документу «Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах», утвержденное заместителем главного государственного санитарного врача СССР 31 марта 1987 г. № 4274-87;

- «Санитарные нормы к устройству, оборудованию и эксплуатации помещений для занятий физкультурой на морских судах промыслового флота СССР», утвержденные заместителем главного государственного санитарного врача СССР 25 апреля 1988 г. № 4612-88;

- «Гигиенические нормы интенсивности инфракрасного излучения от нагретых поверхностей оборудования и ограждений в машинных и котельных отделениях и других производственных помещениях судов», утвержденные заместителем главного санитарного врача СССР 17 сентября 1966 г. № 645-66;

- «Санитарные нормы микроклимата для жилых и общественных помещений судов внутреннего и смешанного плавания при оборудовании их системами кондиционирования воздуха и методы расчета компонентов микроклимата», утвержденные заместителем главного государственного санитарного врача СССР 24 сентября 1974 г. № 1183-74;

- «Санитарные нормы параметров воздушной среды жилых и общественных помещений морских судов, оборудованных системой кондиционирования воздуха», утвержденные заместителем главного государственного санитарного врача СССР 24 сентября 1974 г. № 1184-74;

- «Гигиенические требования к проектированию облучательных ультрафиолетовых (УФ) установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыслового флота», утвержденные заместителем главного государственного санитарного врача СССР 14 июня 1976 г. № 1432-76.

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