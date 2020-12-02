02 декабря 2020 года

Верфь заложила второй живовоз для «Русского краба»

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии заложили второе судно для ГК «Русский краб». Всего группа компаний заказала на этой верфи семь живовозов.

Закладка киля состоялась 1 декабря. Краболов для добычи и перевозки живого краба входит в проектную серию 5712LS, всего в ней семь судов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Русского краба», новые суда будут носить имена капитанов, чей труд стал значимым вкладом в становление и развитие промысла. Головное судно, которое было заложено в июне 2020 г., получит название «Капитан Александров», второе – «Капитан Егоров».

Строительство нового флота ведется в рамках инвестиционной программы. На аукционе 2019 г. группа компаний приобрела 10 лотов на добычу краба. Онежский завод построит для «Русского краба» семь судов для вылова и перевозки живого краба. Еще три краболова-процессора построит Окская судоверфь.

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