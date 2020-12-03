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Докладчиком выступил член комитета Совфеда по международным делам Вадим ДЕНЬГИН. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы поддержали меры против международного браконьерства

Совет Федерации одобрил ратификацию международного соглашения, направленного против незаконного рыбного промысла. Этот документ позволяет не пускать в порты иностранные суда, подозреваемые в браконьерстве, и не давать им выгружать уловы.

На пленарном заседании 2 декабря Совет Федерации рассмотрел вопрос о ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла). Соответствующий закон 17 ноября был принят Госдумой.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе верхней палаты парламента, это первый юридически обязывающий документ, который непосредственно направлен на борьбу с незаконным выловом рыбы.

«Целью соглашения является предотвращение, сдерживание и ликвидация ННН-промысла путем применения эффективных мер государства порта и таким образом обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования живых морских ресурсов и морских экосистем», – заявил член комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин.

Соглашение устанавливает минимальные стандарты, которое государство вправе применять при заходе в порты иностранных судов и их инспектировании. Судам, подозреваемым в причастности к ННН-промыслу, может быть запрещено обслуживание в порту и выгрузка улова.

По мнению сенаторов, реализация мер, предусмотренных соглашением, будет способствовать укреплению регионального и международного сотрудничества в противодействии морскому браконьерству.

Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла было принято ФАО ООН в ноябре 2009 г. и вступило в силу 5 июня 2016 г. Россия подписала документ в апреле 2010 г. По информации пресс-службы Росрыболовства, в соглашении уже участвуют 72 стороны, включая США, Японию и Европейский союз.

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Fishnews

  • Докладчиком выступил член комитета Совфеда по международным делам Вадим ДЕНЬГИН. Фото пресс-службы СФ
  • На пленарном заседании 2 декабря Совет Федерации рассмотрел вопрос о ратификации Соглашения о мерах государства порта. Фото пресс-службы СФ
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