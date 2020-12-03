03 декабря 2020 года

Бизнес на нелегальной осетрине завершился приговорами

В Николаевске-на-Амуре вынесен приговор двум участникам преступной группы, занимавшейся перепродажей браконьерских осетровых и черной икры. Один фигурант получил 6 лет колонии строгого режима, второй – 2,5 года условного срока.

Осужденные входили в группу из четырех человек, сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. По данным правоохранителей, в 2019 г. в Николаевском районе участники ОПГ скупали у браконьеров икру и рыбу осетровых видов, фасовали и переправляли продукцию в Хабаровск для дальнейшей перепродажи. В ходе обысков изъяли свыше 50 кг икры и 140 кг осетровых.

В пресс-службе обратили внимание, что ранее были осуждены двое других участников преступной группы – их приговорили к условным срокам.

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