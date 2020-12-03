Новости
Нерка – один из ценных промысловых ресурсов, нуждающихся в защите: Фото Сергея Шанина / WWF России

Экологи будут теснее сотрудничать с Росрыболовством

Росрыболовство и WWF России заключили Соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. Предусматривается, в частности, обмен научной информацией и привлечение общественности к защите природных запасов.

Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и директор Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрий Горшков. Соглашение вступило в силу 2 декабря – с момента подписания. Срок его действия – пять лет с возможностью автоматического продления.

«Рыбное хозяйство – это стратегическая отрасль нашей страны. Наша задача как регулятора – организовать эффективный промысел при приоритете сохранения рыбных запасов. Вопросы экологии и устойчивости экосистем первостепенны для дальнейшего воспроизводства популяций, сейчас они остро актуальны для тихоокеанских лососей, запасов Волги, Каспия и Байкала. Наше сотрудничество с WWF России в рамках соглашения станет более тесным и обретет большую результативность», – отметил Илья Шестаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, в рамках соглашения Всемирный фонд дикой природы готов предоставлять экспертную информацию подведомственным научным учреждениям Росрыболовства. Также WWF будет оказывать отраслевой науке техническую поддержку в работе по формированию границ рыбохозяйственных заповедных зон.

«Мы сотрудничаем с Федеральным агентством по рыболовству уже многие годы. Сейчас одна из наших ключевых совместных задач – спасение от рубок ценных лесов, расположенных вдоль рек», – обратил внимание Дмитрий Горшков.

В числе принципов сотрудничества особым пунктом отмечено участие общественности в решении задач по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов. Общественный контроль сегодня – эффективный инструмент, подчеркнули в Росрыболовстве.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Все материалы

Интервью

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Отрасль началась с рыболовецких колхозов

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Повысить производительность «морозки» на судне? Можем!

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Активно подключаемся к глобальным вопросам

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

Рыбаки вновь отказываются идти на торги по глубоководным крабам

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

Государству необходимо внимательно относится к такому специфичному промысловому объекту, как глубоководные крабы

Квоты продали – остались вопросы

Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Филетировочная машина BAADER 588 для свежей или дефростированной рыбы тресковых пород на заводе «Русский минтай» в Приморье

«Баадер» надежен и в условиях коронавирусного форс-мажора

Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

Не Амуром единым

Все материалы

События

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

В Приморье встретили первый краболов отечественной постройки - судно «Русь» компании «Антей»

Приморье встретило «Русь»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.