03 декабря 2020 года

Экологи будут теснее сотрудничать с Росрыболовством

Росрыболовство и WWF России заключили Соглашение о взаимодействии в области сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. Предусматривается, в частности, обмен научной информацией и привлечение общественности к защите природных запасов.

Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и директор Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрий Горшков. Соглашение вступило в силу 2 декабря – с момента подписания. Срок его действия – пять лет с возможностью автоматического продления.

«Рыбное хозяйство – это стратегическая отрасль нашей страны. Наша задача как регулятора – организовать эффективный промысел при приоритете сохранения рыбных запасов. Вопросы экологии и устойчивости экосистем первостепенны для дальнейшего воспроизводства популяций, сейчас они остро актуальны для тихоокеанских лососей, запасов Волги, Каспия и Байкала. Наше сотрудничество с WWF России в рамках соглашения станет более тесным и обретет большую результативность», – отметил Илья Шестаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, в рамках соглашения Всемирный фонд дикой природы готов предоставлять экспертную информацию подведомственным научным учреждениям Росрыболовства. Также WWF будет оказывать отраслевой науке техническую поддержку в работе по формированию границ рыбохозяйственных заповедных зон.

«Мы сотрудничаем с Федеральным агентством по рыболовству уже многие годы. Сейчас одна из наших ключевых совместных задач – спасение от рубок ценных лесов, расположенных вдоль рек», – обратил внимание Дмитрий Горшков.

В числе принципов сотрудничества особым пунктом отмечено участие общественности в решении задач по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов. Общественный контроль сегодня – эффективный инструмент, подчеркнули в Росрыболовстве.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews