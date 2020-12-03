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Правительство на заседании 3 декабря планирует рассмотреть законопроект по переходу на электронные торги в рыбной отрасли

Законопроект об электронных торгах готовятся внести в Госдуму

Правительство на заседании 3 декабря планирует рассмотреть законопроект по переходу на электронные торги в рыбной отрасли. Документ вызвал большой резонанс в связи с положениями по распределению участков для промысла.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части проведения торгов в электронной форме» включили в повестку заседания правительства на 3 декабря.

Как следует из сообщения пресс-службы кабмина, через электронные аукционы планируется заключать договоры на доли квот добычи, договоры пользования водными биоресурсами, договоры пользования рыболовными участками.

Власти рассчитывают, что электронный формат позволит сократить сроки проведения торгов, а также снизить затраты участников аукционов.

Законопроект об электронных торгах привлек особое внимание положениями по распределению рыболовных участков. На основании договоров на РЛУ предоставляется право на промысел целого ряда важных объектов, в частности тихоокеанских лососей. А значит, для предприятий дальневосточных регионов механизмы распределения участков – принципиальный вопрос, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате изменений законодательства не должны пострадать интересы добросовестных предприятий, подчеркивали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Сейчас обсуждается формирование региональных перечней рыболовных участков – 11 декабря эту тему должен рассмотреть Общественный совет при Росрыболовстве.

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