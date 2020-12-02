02 декабря 2020 года

Ассоциации готовятся выступить по рыболовным участкам

Общественный совет при Росрыболовстве планирует 11 декабря рассмотреть формирование региональных перечней рыболовных участков. Отраслевые ассоциации обсудили, какие вопросы важно поднять на встрече.

Тема формирования перечней рыболовных участков остается актуальной для регионов, ведь на основании договоров на РЛУ предоставляется право на промысел. По закону перечень рыболовных участков утверждают власти субъекта Федерации по согласованию с Росрыболовством.

В 2018 г. вышло новое постановление правительства о правилах определения границ рыболовных участков. Отраслевое сообщество волнует, не пострадают ли права действующих предприятий, с которыми в свое время были заключены договоры на рыбопромысловые участки. 26 ноября тема региональных перечней рассматривалась на совещании, которое проводил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Очень важно дождаться протокола этого обсуждения, подчеркнули главы отраслевых объединений на конференции Fishnews Online. Многие заявления руководства отрасли обнадеживают, но часть вопросов еще не снята. Поднять их главы ассоциаций планируют на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Важно, чтобы все правовые риски для добросовестных пользователей были исключены и рыбаки могли спокойно продолжать работу.

В онлайн-конференции участвовали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews, член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

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