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Пойманный на Курилах серый морской еж

Промысел ежа опять натолкнулся на проблемы

Добытчики морского ежа столкнулись с угрозой прекращения работы: пограничники посчитали незаконной привычную организацию промысла, рассказали в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Нынешний год и так оказался непростым для компаний, добывающих морского ежа. Рынки сотрясает пандемия. Летом вышел новый административный регламент Росприроднадзора, меняющий привычную практику оформления поставок живых морепродуктов, – в результате добытчики ежа уже столкнулись с гибелью товара, напомнил президент АРСО Максим Козлов.

Теперь вообще непонятно, каким образом осуществлять промысел, чтобы не стать нарушителями с точки зрения пограничных органов. Ранее при оформлении разрешений на вылов теруправление Росрыболовства ориентировалось на приказ ведомства от 12 мая 2010 г. № 444 «Об утверждении способа добычи морского ежа при осуществлении прибрежного рыболовства с использованием водолазного оборудования». В схеме промысла задействованы основное судно и вспомогательные лодки, с которых работают водолазы. Разрешение оформлялись на основное судно, а вспомогательные указывались в его промысловом билете.

Однако приказ распространяется только на прибрежное рыболовство, а с 2019 г. морской еж выведен из объектов «прибрежки», в связи с этим вспомогательные суда в разрешение вписываться перестали. Из-за отсутствия разрешения на лодках к рыбакам стали предъявлять претензии пограничники. Возбуждено несколько административных дел, и добытчики ежа опасаются выходить на промысел, рассказал Fishnews руководитель ассоциации. Освоение квот под угрозой.

«Сейчас много говорят о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса, а на деле диалога мы не видим. Получилось, что заложниками изменений законодательства стали простые рыбаки, – отметил Максим Козлов. – Будем обращаться по этой ситуации к руководству Пограничной службы ФСБ России, а также предложим вынести эту тему на заседание межведомственной рабочей группы Росрыболовства».

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