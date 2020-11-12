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Морской еж, добытый на Южных Курилах

Еж не ждет

Правкомиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса планирует 26 ноября рассмотреть вопрос лицензирования поставок живых морепродуктов. Бизнес уже сообщает о гибели товара.

Заседание Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса планируется провести 26 ноября. Рыбопромышленники рассчитывают, что обсуждение на площадке правкомиссии поможет продвинуться в вопросе отмены лицензий при поставках живых морепродуктов.

Напомним, что сейчас для экспорта живых морепродуктов нужно получать лицензию Минпромторга (это требование законодательства ЕАЭС), перед этим – заключение на вывоз от Росприроднадзора. Поставщики называют эти процедуры избыточными.

Оптимизация обсуждалась в октябре на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко (она возглавляет правкомиссию по развитию рыбохозяйственного комплекса).

По итогам этой встречи зампред правительства поручила Росприроднадзору при участии Росрыболовства внести изменения в административный регламент по выдаче заключения на вывоз и исключить требование документа, подтверждающего фактический вылов. Также ведомствам была поставлена задача подготовить и внести в правительство проект акта об определении Росрыболовства единственным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на согласование по живой рыбе, ракообразным, моллюскам и другим водным беспозвоночным.

Тогда же решено было вынести вопрос лицензирования на заседание правкомиссии.

Между тем рыбопромышленники уже сообщают о гибели продукции. «В наше объединение обратилось предприятие, потерявшее товар – морского ежа. Между выловом и сдачей продукции, с учетом времени на получение лицензии Минпромторга, прошло шесть суток. В результате, как заявила компания, погибло 75% добытого морепродукта, – рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. – Мы настаиваем, что процедура лицензирования избыточна и от нее нужно отказаться. Промыслом ежа занимаются прибрежные предприятия Южных Курил, потери этих пользователей – удар по островной экономике. Сейчас, когда бизнес и так страдает из-за пандемии коронавируса, это особенно ощутимо».

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